Son dakika haber! GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ekim 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek yemin törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenecek Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Giresun/11.15/13.00/15.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak. Bursa Şehir Hastanesini ziyaret edecek Koca, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Bursa/11.30-18.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Toplu Açılış Töreni ile Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Erzurum/11.00/16.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lagün Kuş Gözlemevi'nin açılış törenine ve kivi hasat programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Yalova/10.15-17.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması" konulu webinara katılacak.

(Ankara/15.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Demiryolu Zirvesi'nin kapanış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini, 2020 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini ve 2019 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'nın sonuçlarını paylaşacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, devir teslim töreniyle yeni görevine başlayacak.

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu video konferans yoluyla yapılacak.

3- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

(Bakü)

4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Patnos Camisi açılışına katılacak, cuma namazı ve hutbe irad edecek.

(Ağrı/11.00)

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, Kasımpaşa-Göztepe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.30)

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Kosova'yı konuk edecek.

(Antalya/19.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasının ilk maçında Köyceğiz Belediyespor ile Göztepe karşılaşacak.

(Muğla/17.00)

6- Judoda, milli sporcuların da katılacağı Budapeşte Grand Slam, Macaristan'da başlayacak.

(Budapeşte/16.00-21.00)

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