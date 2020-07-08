Son dakika haber | GÜNDEM ÖZETİ / 9 TEMMUZ 2020 - Son Dakika

Son dakika haber | GÜNDEM ÖZETİ / 9 TEMMUZ 2020

Son dakika güncel haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulaması Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)

5- TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle, Türkiye- Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/12: 30)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van)

2- FETÖ Davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması sürecek.

(İstanbul/10.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 31. hafta Çaykur Rizespor- Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü- İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş- Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/18.30/Gaziantep/İstanbul/21.00)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GÜNDEM ÖZETİ / 9 TEMMUZ 2020 - Son Dakika
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