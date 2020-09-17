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Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.30/14.00)
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