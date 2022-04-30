Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ

30.04.2022 23:32

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, güneş enerjisi panelini tamir etmek için çıktığı çatıda, bastığı suntanın kırılmasıyla 6'ncı kattan apartmanın aydınlatma boşluğuna düşen emekli öğretmen İsmail Arslan, hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, güneş enerjisi panelini tamir etmek için çıktığı çatıda, bastığı suntanın kırılmasıyla 6'ncı kattan apartmanın aydınlatma boşluğuna düşen emekli öğretmen İsmail Arslan, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Arslan iddiaya göre, iki gündür arızalı olan güneş enerjisi paneline bakmak için apartmanın altında iş yeri olan ev sahibi Ertan Ülken'den yardım istedi. İddiaya göre Arslan, Ülken'in, "İftardan sonra bakarız, servis çağırırız" söylemine rağmen çatıya çıktı. Çatıda bastığı suntanın kırılmasıyla 6 katlı binanın aydınlatma boşluğuna düşen emekli öğretmen Arslan, ağır yaralandı. Gürültüyü duyan komşular, indikleri bodrum katında Arslan'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Arslan, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ
Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ
Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ
Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ

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İsmail Arslan, İsabeyli, Nazilli, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİNİ TAMİR ETMEK İSTERKEN 6'NCI KATTAN DÜŞEN EMEKLİ ÖĞRETMEN ÖLDÜ - Son Dakika
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