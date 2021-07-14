Son dakika haber... Güneş enerjisi sektöründe yatırım yapma kararı alan firmalardan Ereğli'de inceleme - Son Dakika

Güneş enerjisi sektöründe yatırım yapma kararı alan Almanya ve İzmir'deki firmaların yöneticileri, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da yer aldığı ziyarete, Almanya'dan AE Solar ve İzmir'den Vres firma yöneticileri katıldı.

BCS Çelik Boru Profil firmasını ziyaret eden ve fabrika alanını gezen heyet, daha sonra Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirmede bulundu.

Başdanışman Oruç, güneş enerjisi sektöründe yatırım yapmak için ilçeye gelen firma yöneticilerine Ereğli ile ilgili bilgi verildiğini söyledi.