İZMİR'in Foça ilçesinde, bunaltıcı sıcak nedeniyle sahil akına uğradı. Tıka basa dolan plajlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı. Ahşap iskeleler ve kumsallarda oturanlar arasında da önlemler ihmal edildi.

Foça'da ilçe sakinleri hafta sonu günlerinde sıcak ve kalabalık nedeniyle sabahın erken saatleri dışında sokağa çıkmamayı tercih etti. Bu nedenle ilçe merkezi ve sokaklar sahile oranla daha sakin bir gün yaşadı. İzmir, Manisa ve yakın yerleşim yerlerinden gelen ve büyük çoğunluğu gençlerden oluşan gruplar ise denize girilecek yerleri doldurdu. Plajlar, ahşap iskeleler, İngiliz Burnu çevresi, Foça ile Yenifoça arasındaki sahil şeridindeki koylarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. İlçeye toplu taşım araçlarıyla gelenlerin yanı sıra özel araçlarla gelenlerin çokluğu otopark sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ UNUTULDU

Ahşap iskelelerde ve sahillerde çadırlar ya da gölgelikler kurarak sıcaktan korunmaya çalışan tatilciler, Covid-19 önlemlerini ise unuttu. Kalabalıklar ortasında kurulan sofralar, seyyar müzik araçlarıyla açılan müzikler eşliğinde dans edenler, sahilleri adeta eğlence mekanlarına çevirdi.

Restoran, lokanta, kafeler müşteri yoğunluğu için akşam serinliğini beklerken seyyar esnaf midye dolma, buzlu badem, kaynamış mısır gibi ürünlerle satışlarını katladı. Sahile yakın büfelerle dondurmacılar, sıcağın getirdiği ekstra müşterilere yetişmeye çalıştı.