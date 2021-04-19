Son dakika haber! Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde dün Masa Dağı'nda çıkan ve Cape Town Üniversitesi kampüsüne sıçrayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Cape Town Belediye Başkanı Dan Plato, basın mensuplarına, bölgedeki rüzgarın yangının alanını genişlettiğini ve bu nedenle yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığını açıkladı.

Plato, "Dün başlayan yangın kontrol altına alındı." dedi.

Öte yandan yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İlk olarak Rodes Anıtı'ndaki bir kafeye zarar veren yangın daha sonra üniversitenin çok sayıda sembol binasını kullanılamaz hale getirmişti.

Yangının Cape Town Üniversitesi kampüsüne ulaşmasının ardından 4 bin öğrenci tahliye edilmişti.