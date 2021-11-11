Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son Cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

FW de Klerk Vakfından yapılan açıklamada, bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde Cape Town'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten Klerk, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmıştı.

Nelson Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, ülkenin 1994'te kurulan ilk demokratik hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi yürütmüştü.

Klerk'in son dönemlerinde tekrar apartheid dönemini savunması ve bu rejimin insanlığa karşı bir suç olduğunu reddetmesi, eleştirilere neden olmuştu.