Güney Afrika'da parlamento binasında yeniden yangın çıktı - Son Dakika

Güney Afrika parlamento binasında dün sabah saatlerinde çıkan ve söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadına ev sahipliği yapan Ulusal Meclis binasının çatısında yeniden yangın çıktı.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan parlamento binasında dün kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'e ev sahipliği yapan binanın çatısında yeniden yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse basına verdiği demeçte, "Ulusal Meclis'in bulunduğu binanın çatısında yangın yeniden başladı" dedi.

BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ YANGIN

Dünkü yangının ardından devam eden soğutma çalışmaları sırasında başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu yangın, parlamento binasında bir yıldan kısa bir süre içinde çıkan üçüncü yangın oldu.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yetkililer dün yaptığı açıklamada, yangının parlamento binasının üçüncü katında yer alan ofislerde başladığını ve yangının hızla Ulusal Meclis bölümüne yayıldığını ifade etmişti. Yangında kimsenin yaralanmadığını aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirmişti.

Parlamento binasında büyük hasara neden olan yangınla ilgili 49 yaşındaki bir adam polis tarafından gözaltına alınmıştı. Söz konusu adamın kundakçılıkla suçlanması ve mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

YANGIN ALARMI İTFAİYECİLER GELDİĞİNDE ÇALMAYA BAŞLAMIŞTI

Emniyet ve güvenlikten sorumlu Belediye Komitesi üyesi Jean-Pierre Smith dün yaptığı açıklamada, parlamento binasında bulunan eski toplantı salonunun üzerindeki çatının "tamamen yok olduğunu" ve hasarın henüz tam olarak değerlendirilmediğini aktarmıştı. Smith ayrıca, parlamentonun yangın sisteminin arızalı olduğunu ifade etmiş, yangın alarmının itfaiyeciler olay yerine geldiğinde çalmaya başladığını açıklamıştı.

Cape Town yer alan parlamento binası, en eskisi 1884'e yapılan üç bölümden oluşuyor. 1920'lerde ve 1980'lerde inşa edilen yeni bölümler Ulusal Meclis'e ev sahipliği yapıyor.

(İHA)