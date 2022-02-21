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Son dakika haber: Güney Afrika'da polisle çatışan 8 çete üyesi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Güney Afrika'da polisle çatışan 8 çete üyesi öldü

21.02.2022 21:23
Son dakika haber: Güney Afrika'da polisle çatışan 8 çete üyesi öldü

Son dakika gündem haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde polis ile çatışan 8 çete üyesi öldürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde polis ile çatışan 8 çete üyesi öldürüldü.

Polis Bakanı Bheki Cele, basına yaptığı açıklamada, Rosettenville bölgesinde meydana gelen silahlı çatışmada sekiz zanlının vurularak öldürüldüğünü, 8 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Cele, çatışmada 4 polis memurunun yaralandığını belirterek, "Bizi öldürmeye hazır kalpsiz insanlarla mücadele ediyoruz." dedi.

Çatışmada ele geçirilen silahların çoğunun çift şarjörlü AK47 model otomatik tüfekler olduğunu söyleyen Cele, olay yerinde ayrıca patlayıcı ve benzin bulduklarını belirtti.

Polisten yapılan açıklamada, 27 kişiden oluştuğu tespit edilen çetenin geçen haftadan beri izlendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, çetenin bir nakit aracını soymak üzere eyleme geçmeden önce polis tarafından tespit edilerek engellendiği kaydedildi.

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Güney Afrika, Johannesburg, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Güney Afrika'da polisle çatışan 8 çete üyesi öldü - Son Dakika


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