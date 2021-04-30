Son dakika haber! Güney Afrika'da Zulu Kabilesi Kraliçesi Dlamini-Zulu hayatını kaybetti - Son Dakika

11 milyona yakın nüfusla Güney Afrika'nın en kalabalık etnik gruplarından olan Zulu Kabilesi, sömürgeci güçlere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.

Diyabet nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Zulu Kabilesi Kralı Goodwill Zwelithini de 12 Mart'ta 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zulu halkının geleneksel başbakanı Prens Mangosuthu Buthelezi, Kraliçe Dlamini-Zulu'nun ölümünün herkesi şoke ettiğini söyledi.

Kraliçenin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Yerel basındaki habere göre, Kraliçe Dlamini-Zulu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrika 'da yaşayan "Zulu" Kabilesinin Kraliçesi Mantfombi Dlamini-Zulu'nun, 65 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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