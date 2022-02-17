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Son dakika haber: Güney Afrika hükümeti, her haneye ücretsiz internet verecek - Son Dakika

Son dakika haber: Güney Afrika hükümeti, her haneye ücretsiz internet verecek

17.02.2022 21:50
Son dakika haber: Güney Afrika hükümeti, her haneye ücretsiz internet verecek

Son dakika haberlerine göre Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planladıklarını açıkladı.

İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, internete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını belirtti.

Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın, her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabayt ücretsiz internet erişimi verilecek." dedi.

Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2021'de Güney Afrika nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.

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Güney Afrika, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Güney Afrika hükümeti, her haneye ücretsiz internet verecek - Son Dakika


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