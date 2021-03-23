Son dakika haber... Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Ünlü, Arakanlı mülteci kampındaki yangında ihmale dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Uzmanı Hayati Ünlü, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangının Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası örgütlerin mültecilerin güvenliği için hiçbir şey yapmadığını gözler önüne serdiğini söyledi.

Ünlü, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangını AA muhabirine değerlendirdi.

Hayati Ünlü, en az 15 kişinin öldüğü yangının son 4 günde çıkan üçüncü yangın olduğuna işaret etti.

İhmalden kaynaklanan bu yangının mültecilere verilen değerin de göstergesi olduğunu kaydeden Ünlü, "Burada BM gibi uluslararası örgütlerin 1 milyon Arakanlı mültecinin güvenliği için hiçbir şey yapmadığı yeniden gözler önüne serilmişken özellikle Bangladeş yönetiminin mültecilerin kamplardan kaçmaması için kampları çevreledikleri gayri insani dikenli teller uluslararası kamuoyu tarafından sorgulanacaktır." diye konuştu.

Ünlü, yangından kaçmak isteyenlerin bazılarının dikenli telleri aşamayarak can verdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yangının insani boyutu oldukça dramatikken, diğer yandan belli politik tartışmaları da alevlendireceği kesin. Her şeyden önce bu olay insani bir boyutu da bünyesinden barındıran bir kriz. Çin dış politikasının en önde gelen parametrelerinden biri ABD aleyhine gelişen küresel krizleri tırmandırmakken, bu olay (ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminin küresel meseleleri yönetmedeki zafiyetini ortaya koyan farklı bir örneğe karşılık gelebilir."

ABD'nin Myanmar darbesinde kontrolü sağlayamamasının tartışmalara neden olduğunu anlatan Ünlü, yangın krizinin de bir yönetim zafiyetini tartışmaya açabileceğini iddia etti.

Bangladeş-Hindistan yakınlaşması ile iki ülke arasındaki Feni nehri köprü projesinin Çin'in Kuşak-Yol projesini tehdit ettiğini belirten Ünlü, "Çin'in bir diğer önem arz eden dış politik parametresi, kendisine karşı gelişen ittifaklara karşı caydırıcı bir reaksiyon gösterebilmesiyle ilgilidir. Bu açıdan bu kriz Bangladeş'e baskıyı arttırmanın önemli bir aracı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünlü, yangının Myanmar siyasetine etkisine de değinerek, "Zaten darbe sonrası büyük bir kaos ortamında bulunan ülke, hem Arakanlı mülteci konusu üzerinden hem de darbeden Hindistan'a kaçan muhalifler yüzünden belli bir kamuoyu baskısına tutulacaktır. Netice itibariyle yangın krizi hem insani kriz üzerinden hem de konjonktürü kullanmayı planlayan aktörler tarafından belli ölçülerde kullanılmaya çalışılacaktır." dedi.

En az 15 kişi hayatını kaybetti, 400 kişiye ise ulaşılamıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bangladeş Temsilcisi Johannes Van der Klaauw, Cox Bazar'da Balukhali kampında çıkan yangında, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 kişiye ise ulaşılamadığını söylemişti.

Klaauw, yangında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğine, 560 kişinin yaralandığına, en az 10 bin barınağın kül olduğuna, bunun en az 45 bin kişinin evsiz kalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, Bangladeş'teki kamplarda daha önce böyle bir yangın yaşanmadığını vurgulamıştı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, 10 binden fazla barınağın kül olduğu bildirilirken, kamp içindeki hizmet merkezlerinin de yandığı faciadan, 55 binden fazla göçmenin etkilendiği aktarılmıştı.