Son dakika haber... Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı - Son Dakika

Son dakika haber... Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı
06.11.2020 14:37
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan bakanları karşılaması ve birlikte fotoğraf çektirmesi Katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanları ile...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan bakanları karşılaması ve birlikte fotoğraf çektirmesi
Katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
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