Son dakika haberleri! Güney Kıbrıs'ta yangın: 300 hektar orman zarar gördü - Son Dakika

- Güney Kıbrıs'ta yangın: 300 hektar orman zarar gördü

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde dün çıkan ve bu sabah söndürülen orman yangınında 300 hektarlık alan zarar gördü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Ayia Marina Xyliatos bölgesinde dün çıkan yangın bu sabah erken saatlerde söndürüldü. Yangın nedeniyle 80 hektarı Adelphi ormanında olmak üzere yaklaşık 300 hektarlık orman alanı ve tarımsal ürünler zarar gördü. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın yerel saatle 21.00 sıralarında kısmen kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri, 6 kilometrelik alanda yeniden alevlenme olmasını önlemek için gece boyunca bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.

Yangın söndürme çalışmaları 34 itfaiye aracı, 3 arazi aracı, 9 dozer ve 2 su tankeri ile asker, polis ve sivil savunma ekipleri ile yürütülürken, İngiliz üslerinden gelen 2 helikopter de dahil olmak üzere 9 yangın söndürme uçağı da çalışmaları destekledi. Çıkma nedeni henüz bilinmeyen yangının tam olarak kontrol altına alınması ise ancak sabah saatlerinde mümkün oldu.