Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp - Son Dakika
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Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp

07.07.2022 11:20

- Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp Güney Kore'de bir limanda 3 balıkçı teknesinin alev alması sonucu 3 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

- Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp

SEUL - Güney Kore'de bir limanda 3 balıkçı teknesinin alev alması sonucu 3 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Güney Kore'nin güneyindeki Jeju kentinde Hanlim Limanı'na demirleyen bir balıkçı teknesinde yerel saatle 10.20 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamaya göre, alevler limandaki iki tekneye sıçradı. Güney Kore devlet haber ajansı, yangında kurtarılan 3 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına; sahil güvenlik ekipleri, devriye gemileri ve bir helikopterin katıldığı belirtildi.

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İSTANBUL-AVCILAR BALIKÇI BARINAĞINDA 7 TEKNE ALEV ALEV YANDI İSTANBUL-AVCILAR BALIKÇI BARINAĞINDA 7 TEKNE ALEV ALEV YANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de balıkçı tekneleri alev aldı: 3 yaralı, 2 kayıp - Son Dakika
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