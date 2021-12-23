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Son dakika haber | Güney Kore'de Moon yönetimi, görevden ayrılmadan önce Kore Savaşı'nı bitirmeyi planlıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Güney Kore'de Moon yönetimi, görevden ayrılmadan önce Kore Savaşı'nı bitirmeyi planlıyor

23.12.2021 15:49
Son dakika haber | Güney Kore'de Moon yönetimi, görevden ayrılmadan önce Kore Savaşı'nı bitirmeyi planlıyor

Son dakika haberler... Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin, görevdeki son aylarını Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya odaklanmak için kullanacağı belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin, görevdeki son aylarını Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya odaklanmak için kullanacağı belirtildi.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin, Güney Kore Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre Moon yönetimi, görevdeki son aylarında Pyongyang yönetimini "savaşı bitirme deklarasyonuna" kanalize etmeye çalışacak.

Güney Kore Birleşme Bakan Yardımcısı Choi Young-joon, Koreler Arası Diyalog Ofisi'nde basına yaptığı açıklamada, "Çabalarımızın Kore Yarımadası'nın durumu üzerinde kalıcı bir etkisi olabileceği kritik bir zamandayız. Hükümet, Kore Yarımadası'nda barışı sağlamaya ve nükleer silahlardan arındırma müzakerelerine açılacak bir kapı olarak Kore Savaşı'nı bitirecek bir deklarasyon için bastırıyor." dedi.

Choi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşa son verilmesinin ilanı, iki Kore arasında ve ayrıca ABD ile Kuzey Kore arasında diyaloğun yeniden başlatılması için iyi bir başlangıç ??noktası olabilir. Geçen dört yıl boyunca, Moon Jae-in yönetimi sürekli olarak Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı barışı tesis etmek için çaba sarf etti. Geriye dönüp bakıldığında, PyeongChang Kış Olimpiyatları, Koreler arası üç zirve, iki ABD-Kuzey Kore zirvesi ve Panmunjom toplantısına olanak sağladı. Barış sürecinde önemli kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum."

Kuzey-Güney Ortak İrtibat Bürosunun geçen yıl bombalanması, Koreler arası iletişim hatlarının kesilmesi ve Güney Koreli bir kamu görevlisinin Batı Denizi'nde ölümü gibi olmaması gereken durumlara işaret eden Choi, "Ancak geçen yıldan bu yana, iki Kore ve ABD arasında çatışmadan çok diyalog mesajı var ve ekim ayında Koreler arası iletişim irtibat ofisi yeniden restore edilerek diyalog ve katılım olasılığını artırdı." diye konuştu.

Basın toplantısına ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Yeo Seung-bae ve Savunma Bakanlığının üst düzey yetkilileri de katıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri, füze ve silah testleri gibi Kuzey Kore provokasyonlarının Moon hükümetinin Kuzey ile barış girişimine engel olup olmayacağı sorulduğunda "provokasyon" kelimesinin bazı silah testleri için yanıltıcı olabileceğini belirterek "SLBM (denizaltıdan fırlatılan balistik füze) testlerini provokasyon değil tehdit olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 13 Aralık'ta ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin, Kore Savaşı'nı resmen bitirmek konusunda prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı seçimlerinin 9 Mart 2022'de yapılması planlanıyor.

Kore Savaşı

Japonya, 1910'da ilhak ettiği ve 1945'e kadar yönettiği Kore Yarımadası'ndan 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle geri çekilirken yarımadada 1945'te kurulan iki hükümet, 1948'e kadar karşılıklı olarak "birbirine katılma" çağrısı yapmıştı. Çağrıların sonuç vermemesi üzerine Kuzey ve Güney, ayrı ayrı kendi devletini kurmuştu.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı almıştı.

Savaşta, Güney Kore'de 40 bin 670'ı BM askeri, 137 bin 899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569, Kuzey Kore'de ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.

Kore Savaşı'nda 36 bin 940 askerini yitiren ABD, "en çok kayıp veren ülke" oldu. ABD'yi 1078 kayıpla İngiltere izledi.

1950 yılından 1953 yılına kadar süren Kore Savaşı, barış anlaşmasıyla değil bir ateşkesle sona erdirilmişti.

İki taraf arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanmadığı için Güney Kore ve Kuzey Kore söz konusu tarihten beri teknik olarak hala savaşta bulunuyor.

Moon Jae-in, Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Güney Kore'de Moon yönetimi, görevden ayrılmadan önce Kore Savaşı'nı bitirmeyi planlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Güney Kore'de Moon yönetimi, görevden ayrılmadan önce Kore Savaşı'nı bitirmeyi planlıyor - Son Dakika
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