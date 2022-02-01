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Son dakika haber! Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardı - Son Dakika

Son dakika haber! Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardı

01.02.2022 20:44
Son dakika haber! Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardı

Son dakika haber... Güney Kore'nin Mısır'la 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardığı bildirildi.

Güney Kore'nin Mısır'la 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardığı bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Mısır'a 1,6 milyar dolarlık "K9" tipi obüs satışı yapılacağı duyuruldu.

Obüslerin Güney Kore merkezli Hanwha savunma şirketince üretildiği kaydedilirken, satışa dair detay paylaşılmadı.

Satış anlaşması, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kahire'yi ziyaretinin ardından gerçekleşti.

Mısır ile Güney Kore arasında 20 Ocak'ta ticaret, sanayi, mali iş birliği ve Mısır demir yollarının yenilenmesi projesi kapsamında 251 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

ABD, 26 Ocak'ta Mısır'a 2,2 milyar doları "C-130J" kargo uçağı, 355 milyon doları hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay verdiğini açıklamıştı.

Mısır, dünyanın önde gelen savunma sanayisi ürünleri ithalatçıları arasında yer alıyor.

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Güney Kore, Mısır, Silah, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardı - Son Dakika


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