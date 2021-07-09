Son dakika haberleri: GÜNGÖREN BELEDİYESİ ÖNÜNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM EYLEMİ - Son Dakika

Güngören Tozkoparan'da kentsel dönüşüm nedeniyle altyapı hizmetleri kesildi. Mahalle sakinleri, Danıştay'ın adli tatile girilmeden yürütme kararını durdurması için, Güngören Belediyesi önünde eylem için toplandı. Eylem sırasında gelen Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını mahalle sakinleri sevinçle karşıladı. Güngören Belediyesi'nden, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülen Tozkoparan kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine sözleşmeler dahilinde boşaltılan alanlarda en kısa sürede yeni evleri yapılarak teslim edilecek" açıklaması yapıldı.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, mahalle sakinlerinden evlerini tahliye etmeleri istenmişti. Evlerini tahliye etmek istemeyenler ile polis ve belediye ekipleri arasında arbede yaşanmıştı. 18 gün önce yıkılması planlanan evlerin temel altyapı hizmetleri kesildi. Bunun üzerine Tozkoparan Mahallesi sakinleri, saat 15.00'de Güngören Belediyesi önünde eylem düzenlemek için bir araya geldi. Vatandaşlar, mahkemenin adli tatile girmeden yürütme kararını tebliğ etmesi için eylem yaptı. Eylem sırasında gelen Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararını mahalle sakinleri sevinçle karşıladı.

"ŞU AN İTİBARİYLE TOZKOPARAN'DA RİSKLİ ALAN YOKTUR"

Tozkoparan Mahalle sakinlerine tebliğ haberini veren Avukat Onur Cingil, 'Bu mutlu haberle yanınızda bulunduğum için çok sevinçliyim. Bu insanlar uzun zamandır mücadele ediyorlar. Biz, riskli olan alanı değil, rantı bol olan alanı kaybettikleri için seviniyoruz. Tozkoparan, Tozkoparanlıların kalacak. Bugün buraya kararı tebliğ etmeye geldik. 10 dakikada çözülecek iş için ne zulümler çektik, insanlarımızı kaybettik. Elektriksiz, susuz, doğalgazsız kalanlar var. Lise ve üniversite sınavına mum ışığında çalışan gençlerimiz var. Danıştay'a bir dilekçe vermiştik. Danıştay o dilekçeyi değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda; şu an itibariyle Tozkoparan'da riskli alan yoktur. Bu kararla birlikte elektrik doğalgaz su kesme hakları ortadan kalkmıştır" dedi.

"BİZDEN ÖNCE HAREKET ETMİŞLER"

Mahalle sakini Zekican Bakır, '18 gündür elektriksiz susuz doğalgazsız yaşayan insanlara umut olmaya çalışıyoruz. Bugün Danıştay'ın kararını açıklaması için bir eylem yapmak için gelmiştik. Ancak, sabah bizden önce hareket etmişler. Kararın durdurulduğunu öğrendik. Biz de bu kez bunu tebliğ etmeye geldikö şeklinde konuştu.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu arada Güngören Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülen Tozkoparan kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine sözleşmeler dahilinde boşaltılan alanlarda en kısa sürede yeni evleri yapılarak teslim edilecek. Tozkoparan'da hatta 1. etap tamamlanmak üzere. Oradaki hak sahipleri noter huzurunda evlerini teslim alamaya başladılar. Tozkoparan'daki kentsel dönüşümde iddia edildiği gibi bir hak mağduriyeti yoktur. Güngören Belediyesi meclis kararı ile yapılan kira yardımları bin 150 lirandan bin 500 liraya çıkartılmıştır. Bu kira yardımı evler tamamlana kadar devam edecektir. Aynı zamanda taşınan hak sahiplerine nakliye yardımı ev bulma desteği verilmektedir. Ev bulamayan hak sahipleri de bulana kadar otellere yerleştirilmek üzere konaklama giderleri karşılanmaktadır. Ayrıca burada kira yardımı alan vatandaşların kentsel dönüşüm için uzun vadeli faizsiz kredi kullanımı da bakanlık tarafından sağlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Sözleşme yok iddiaları tamamen gerçek dışı olup hak sahiplerine noter huzurunda evleri teslim edilmektedir. Tozkoparan'da tamamlanan 1. etaptaki daireler, sözleşme imzalayanlara noter huzurunda teslim edilmeye başlanmıştır. Devam etmekte olan tahliye alanları ve yeni yapılacak etaplarda ise yüzde 85 oranında sözleşmeleri imzalanmış durumdadır. Altyapı kesintisi Kentsel dönüşüm yasası kapsamında alanın tahliyesinin başlatılması söz konusu olmuş ve İBB'ye ait İSKİ, İGDAŞ ile elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ yasanın amir hükümlerini uygulamıştır. Güngören Belediyesi'nin bu kesintiler üzerinde herhangi bir yaptırımı söz konusu değildir. Mahkeme Kararları: İdare mahkemelerine 33 adet yürütmenin durdurulması ve iptal davası açılmış, bakanlığın savunması ve riskli alandaki mevcut çürük yapıların teknik raporlarının incelenmesinden sonra yürütmeyi durdurma kararlarının tamamı mahkemelerce kaldırılmıştır. Hali hazırda tahliyeleri engelleyecek bir mahkeme kararı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.