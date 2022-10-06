Son dakika haber: GÜNGÖREN'DE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: GÜNGÖREN'DE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN

06.10.2022 23:48

Son dakika haberler: Güngören'de 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Güngören'de 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören'de bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | VİRAJDA YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI Son dakika haberleri | VİRAJDA YOLDAN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 6 YARALI Güngören'de 4 katlı işyerinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi Güngören'de 4 katlı işyerinde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GÜNGÖREN'DE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 03:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: GÜNGÖREN'DE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement