Yangın, akşam saatlerinde Güngören'de bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: GÜNGÖREN'DE AYAKKABI İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

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