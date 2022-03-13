Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE BUZ PİSTİNE DÖNEN SOKAKLARDAKİ KAZALAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE BUZ PİSTİNE DÖNEN SOKAKLARDAKİ KAZALAR KAMERADA

13.03.2022 12:07

Son dakika gündem haberine göre GÜNGÖREN'de kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda duramayan otomobil, önündeki minibüse çarptı.

GÜNGÖREN'de kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda duramayan otomobil, önündeki minibüse çarptı. Buz pistine dönen sokakta yaşanan kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak arasında ilerleyen bir otomobil kayganlaşan yolda duramadı ve önündeki minibüse çarptı. Kazada maddi hasar yaşanırken, olay anı sokağı çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, yine Güngören'de seyir halindeki hafif ticari araç, duramayarak sokak içerisinde park halinde bulunan araçlara çarptı. Yaşanan kaza cep telefonu ile görüntülendi.

Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE BUZ PİSTİNE DÖNEN SOKAKLARDAKİ KAZALAR KAMERADA
Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE BUZ PİSTİNE DÖNEN SOKAKLARDAKİ KAZALAR KAMERADA
Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE BUZ PİSTİNE DÖNEN SOKAKLARDAKİ KAZALAR KAMERADA

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Otomobil, Tragger, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE BUZ PİSTİNE DÖNEN SOKAKLARDAKİ KAZALAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... GÜNGÖREN'DE BUZ PİSTİNE DÖNEN SOKAKLARDAKİ KAZALAR KAMERADA - Son Dakika
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