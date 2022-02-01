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Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE HAFRİYAT KAMYONU ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI ANNE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE HAFRİYAT KAMYONU ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI ANNE HAYATINI KAYBETTİ

01.02.2022 10:49

Son dakika haberi: GÜNGÖREN'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a hafriyat kamyonu çarptı.

GÜNGÖREN'de iki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, anne Akbaş kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE HAFRİYAT KAMYONU ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE HAFRİYAT KAMYONU ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE HAFRİYAT KAMYONU ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI ANNE HAYATINI KAYBETTİ

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Çocuk, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE HAFRİYAT KAMYONU ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI ANNE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE HAFRİYAT KAMYONU ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI ANNE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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