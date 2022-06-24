Son dakika haber... Güngören'de işlenen çifte cinayete 27 yıl 6 ay hapis cezası kararı

Güngören'de işlenen çifte cinayete 27 yıl 6 ay hapis cezası kararı

İSTANBUL - Güngören'de 2 komşusunu silahla ateş ederek öldüren 66 yaşındaki sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Selahattin Turan'ın 2 kişiye karşı 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan toplam 27 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Maktullerin eşleri ise verilen karara tepki göstererek adalet istediklerini ifade etti.

Güngören'de 15 Haziran 2021'de meydana gelen olayda, Selahattin Turan arasında husumet olan komşuları Ekrem Hazır ile Salih Hazır'ı silahla ateş ederek öldürmüştü. Sanık Turan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Selahattin Turan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya her iki maktulün ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, maktuller ile arasında geçmişe dayalı bir husumet olduğunu ve olay günü de öldürme maksadıyla değil, korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi. Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Selahattin Turan'ın maktul Ekrem Hazır'a yönelik 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan önce 16 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 13 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Kararda sanık Turan'ın diğer maktul Salih Hazır'a yönelik de aynı suçtan 13 yıl 9 ay hapsine karar verildi.

"Bir senedir uyku uyumuyoruz"

Kararın açıklanmasının ardından davaya ilişkin konuşan maktul Ekrem Hazır'ın eşi Kıymet Hazır "1 sene sonunda çıkan sonuç, katile verilen ceza 13 yıl 9 ay. 2 kişiyi öldürdü, 2 kardeşi öldürüldü. Sebep bir taş parçasının düşmesinden dolayı. Eltimin üç çocuğu var en küçüğü 12 yaşında, en büyüğü 19 yaşında. Benim iki tane. Bir senedir uyku uyumuyoruz. Psikolojimiz çok bozuk. Biz adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarım babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda biz bunu yaşadık"

Salih Hazır'ın eşi Yasemin Hazır ise "Bu adam apartmanın yöneticisi olduğu için ona gidiliyor. Birkaç kez de uyarılıyor. Adam bu çatıdaki sıkıntı hakkında apartmandan hiç kimseyi bile bilgilendirmiyor. Bu adam eşlerimize takıntılıydı. Takıntısından dolayı bunu yaptı. Bizim eşlerimiz herkes tarafından sevilen, sayılan insanlardı. Yani bu doğru değil, hak değil. Adalet istiyoruz. Benim kızım 1 senedir babasının mezarına gidemiyor. Üç tane ilaç kullanıyor. Daha 19 yaşında. İki tane erkek çocuğum var birisi 12 diğeri 16 yaşında. Babalarına en ihtiyaç duydukları zamanda biz bunu yaşadık. Biz bunu hak etmiyoruz" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Haziran 2021'de Güngören'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede maktuller Ekrem Hazır ve Salih Hazır'ın koltuk döşeme işi yaptıkları, sanık Selahattin Turan'ın da, maktüller ile komşu olduğu belirtilmişti. İddianamede sanığın anlatımına göre maktüllere ait iş yerinin gideri olmadığı için sanığın rızası ile giderlerini şüphelinin tuvaletine bağladıkları, 5-6 yıl böyle kullandıkları, sanığın kendi giderlerini yapmaları için maktüllere uyarıda bulunduğu, ancak yapmamaları sonucu şüphelinin gideri iptal ettiği bu nedenle maktüller ile sanık arasında husumet oluştuğu kaydedilmişti. İddianamede yine sanığın anlatımına göre olaydan bir hafta önce maktüllerden Ekrem' in sanığın evine giderek 'senin evinin çatısından beton düşüyor, eğer düşen beton bize zarar verirse ne yapacaksın' dediği aktarılmıştı. İddianamede ifadesine yer verilen sanık olay günü evinin zilinin çaldığını söyleyerek "Maktuller hışımla dairemin önüne geldi. Bana bağırıp çağırarak 'bak çatıdan beton dökülüyor' dedi. Bana küfür ettiler. Ben 'defolun gidin' dedim. Kapıyı kapattım ama tekmelediler. Bunun üzerine ruhsatsız tabancam ile her iki maktule 4 el ateş ettim" ifadelerini kullanmıştı. İddianamede sanık Selahattin Turan'ın 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.