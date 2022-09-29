Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE POLİSE DİRENEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE POLİSE DİRENEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

29.09.2022 10:25

Son dakika gündem haberine göre GÜNGÖREN'de, trafik polisleri durdurdukları motosikletin belgelerinin eksik olduğunu belirledi.

GÜNGÖREN'de, trafik polisleri durdurdukları motosikletin belgelerinin eksik olduğunu belirledi. Motosiklet bu nedenle trafikten menedilirken, sürücüsü işlem yaptırmamak için polise direndi. Sürücü ortalığı birbirine katarken, yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün, saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, denetimdeki trafik polisleri, şüpheli buldukları motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin belgelerinin eksik olduğu görüldü. Motosiklet bu nedenle trafikten menedilirken, sürücüsü S.D. işlem yaptırmamak için polise direndi. Motosiklet çekiciye yüklenirken, sürücü S.D. ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerin de müdahale ettiği sürücü S.D. gözaltına alındı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, polis ile direnen sürücü arasındaki arbede yer alıyor.

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Kaynak: DHA

Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE POLİSE DİRENEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE POLİSE DİRENEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Son Dakika
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