Son dakika haber: Güngören'de trafiği kapatarak drift yapan magandalar kamerada - Son Dakika

GÜNGÖREN'de düğün konvoyuyla trafiği keserek drift yapan trafik magandaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konvoyla caddeyi trafiğe kapatan trafik magandaları bir süre drift yaptı. Bazı vatandaşlar drift yapanlara tepki gösterdi. Trafik magandalarını, bölgede bulunan zabıta ekiplerinin uyarılarının ardından caddeden ayrıldı.