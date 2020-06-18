Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,32 21,20 -4,15 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,32
|21,20
|-4,15
| Selçuk Ecza Deposu
|8,93
|9,21
|-3,04
|Tat Gıda
|9,76
|10,00
|-2,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|6,37
|-2,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,73
|13,99
|-1,86
| Kerevitaş Gıda
|4,37
|4,44
|-1,58
|Brisa
|12,33
|12,45
|-0,96
|Güneş Sigorta
|4,41
|4,45
|-0,90
| Ege Endüstri
|618,30
|623,20
|-0,79
| Alarko Holding
|5,56
|5,60
|-0,71
|Doğan Holding
|2,03
|2,04
|-0,49
|Reysaş GMYO
|5,35
|5,37
|-0,37
|Türk Traktör
|70,25
|70,50
|-0,35
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,78
|6,80
|-0,29
| Anadolu Grubu Holding
|19,75
|19,80
|-0,25
|Çelebi
|79,70
|79,90
|-0,25
| Ford Otosan
|69,50
|69,65
|-0,22
|Enerjisa Enerji
|8,29
|8,30
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı