Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,32 21,20 -4,15 Selçuk Ecza Deposu 8,93 9,21 -3,04 Tat Gıda 9,76 10,00 -2,40 Eczacıbaşı İlaç 6,22 6,37 -2,35 Eczacıbaşı Yatırım 13,73 13,99 -1,86 Kerevitaş Gıda 4,37 4,44 -1,58 Brisa 12,33 12,45 -0,96 Güneş Sigorta 4,41 4,45 -0,90 Ege Endüstri 618,30 623,20 -0,79 Alarko Holding 5,56 5,60 -0,71 Doğan Holding 2,03 2,04 -0,49 Reysaş GMYO 5,35 5,37 -0,37 Türk Traktör 70,25 70,50 -0,35 Anadolu Hayat Emeklilik 6,78 6,80 -0,29 Anadolu Grubu Holding 19,75 19,80 -0,25 Çelebi 79,70 79,90 -0,25 Ford Otosan 69,50 69,65 -0,22 Enerjisa Enerji 8,29 8,30 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)