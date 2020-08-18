Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 12,24 12,70 -3,62 Karsan Otomotiv 2,79 2,86 -2,45 Migros Ticaret 38,70 39,30 -1,53 Selçuk Ecza Deposu 8,04 8,15 -1,35 Türk Traktör 95,55 96,80 -1,29 Netaş Telekomünikasyon 15,18 15,33 -0,98 GSD Holding 2,40 2,42 -0,83 MLP Sağlık 16,04 16,15 -0,68 Ford Otosan 86,75 87,30 -0,63 Tümosan Motor ve Traktör 7,11 7,15 -0,56 Emlak Konut GMYO 1,92 1,93 -0,52 Şok Marketler 12,66 12,71 -0,39 Kardemir (D) 2,84 2,85 -0,35 Bursa Çimento 5,75 5,76 -0,17 Aksa 6,98 6,99 -0,14 Kartonsan 643,10 644,00 -0,14 İş Yatırım Menkul Değerler 7,31 7,32 -0,14 Karel Elektronik 16,42 16,44 -0,12 Ereğli Demir Çelik 8,53 8,54 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)