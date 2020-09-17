Son dakika haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,48
|19,90
|-2,11
|Klimasan Klima
|14,30
|14,60
|-2,05
|T.S.K.B.
|1,07
|1,09
|-1,83
|Sasa Polyester
|16,69
|17,00
|-1,82
|Anadolu Efes
|20,52
|20,86
|-1,63
|Enerjisa Enerji
|8,48
|8,62
|-1,62
|Kardemir (D)
|3,12
|3,17
|-1,58
|Otokar
|146,10
|147,90
|-1,22
|Ford Otosan
|89,85
|90,95
|-1,21
|Koza Altın
|79,30
|80,25
|-1,18
|Aksa
|6,83
|6,91
|-1,16
|Coca Cola İçecek
|44,62
|45,14
|-1,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,78
|8,88
|-1,13
|Gözde Girişim
|5,37
|5,43
|-1,10
|Migros Ticaret
|38,94
|39,36
|-1,07
|Türk Telekom
|6,86
|6,92
|-0,87
|Bursa Çimento
|5,87
|5,92
|-0,84
|Hektaş
|12,30
|12,40
|-0,81
|Şok Marketler
|12,50
|12,60
|-0,79
|Tofaş Oto. Fab.
|23,38
|23,56
|-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:33 - Kaynak: AA
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