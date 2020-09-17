Son dakika haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,48 19,90 -2,11 Klimasan Klima 14,30 14,60 -2,05 T.S.K.B. 1,07 1,09 -1,83 Sasa Polyester 16,69 17,00 -1,82 Anadolu Efes 20,52 20,86 -1,63 Enerjisa Enerji 8,48 8,62 -1,62 Kardemir (D) 3,12 3,17 -1,58 Otokar 146,10 147,90 -1,22 Ford Otosan 89,85 90,95 -1,21 Koza Altın 79,30 80,25 -1,18 Aksa 6,83 6,91 -1,16 Coca Cola İçecek 44,62 45,14 -1,15 Selçuk Ecza Deposu 8,78 8,88 -1,13 Gözde Girişim 5,37 5,43 -1,10 Migros Ticaret 38,94 39,36 -1,07 Türk Telekom 6,86 6,92 -0,87 Bursa Çimento 5,87 5,92 -0,84 Hektaş 12,30 12,40 -0,81 Şok Marketler 12,50 12,60 -0,79 Tofaş Oto. Fab. 23,38 23,56 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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