Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akiş GMYO 3,30 3,34 -1,20 Çimsa...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akiş GMYO 3,30 3,34 -1,20
Çimsa 13,57 13,65 -0,59
Enerjisa Enerji 8,82 8,84 -0,23
Logo Yazılım 95,20 95,40 -0,21
Çemtaş 14,83 14,84 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Enerjisa, Enerji, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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