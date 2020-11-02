Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,36
|35,40
|-2,94
|Pınar Et ve Un
|23,98
|24,50
|-2,12
|Arçelik
|26,68
|26,88
|-0,74
|Sasa Polyester
|15,24
|15,30
|-0,39
|TAV Havalimanları
|13,74
|13,79
|-0,36
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,68
|26,72
|-0,15
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi