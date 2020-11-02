Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ARD Bilişim Teknolojileri 34,36 35,40 -2,94 Pınar Et ve Un 23,98 24,50 -2,12 Arçelik 26,68 26,88 -0,74 Sasa Polyester 15,24 15,30 -0,39 TAV Havalimanları 13,74 13,79 -0,36 Tofaş Oto Fabrikası 26,68 26,72 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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