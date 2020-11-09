Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 14,73 14,88 -1,01 Akiş GMYO 3,97 3,99 -0,50 Kartonsan 2.160,00 2.168,50 -0,39 Koza Altın 80,95 81,20 -0,31 Coca Cola İçecek 51,50 51,65 -0,29 Gübre Fabrikaları 36,84 36,88 -0,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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