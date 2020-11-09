Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|14,73
|14,88
|-1,01
|Akiş GMYO
|3,97
|3,99
|-0,50
|Kartonsan
|2.160,00
|2.168,50
|-0,39
|Koza Altın
|80,95
|81,20
|-0,31
|Coca Cola İçecek
|51,50
|51,65
|-0,29
|Gübre Fabrikaları
|36,84
|36,88
|-0,11
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi