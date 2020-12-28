Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|103,40
|94,05
|9,94
|Aksa
|14,40
|13,43
|7,22
|Pınar Süt
|24,42
|22,80
|7,11
|Alarko Holding
|8,30
|7,80
|6,41
|Hektaş
|17,57
|16,62
|5,72
|Bagfaş
|20,80
|19,93
|4,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,71
|17,00
|4,18
|Gübre Fabrikaları
|66,55
|64,00
|3,98
|Ege Endüstri
|1.694,00
|1.640,30
|3,27
|Vestel
|21,62
|21,00
|2,95
|Logo Yazılım
|133,50
|129,90
|2,77
|Arçelik
|30,82
|30,00
|2,73
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|İş Finansal Kiralama
|3,89
|3,79
|2,64
|İş GMYO
|2,37
|2,31
|2,60
|Türkiye Sigorta
|6,55
|6,40
|2,34
|DO-CO
|557,60
|545,00
|2,31
|Aygaz
|14,62
|14,30
|2,24
|Alarko GMYO
|24,42
|23,90
|2,18
|Tekfen Holding
|17,03
|16,69
|2,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi