Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 103,40 94,05 9,94 Aksa 14,40 13,43 7,22 Pınar Süt 24,42 22,80 7,11 Alarko Holding 8,30 7,80 6,41 Hektaş 17,57 16,62 5,72 Bagfaş 20,80 19,93 4,37 İş Yatırım Menkul Değerler 17,71 17,00 4,18 Gübre Fabrikaları 66,55 64,00 3,98 Ege Endüstri 1.694,00 1.640,30 3,27 Vestel 21,62 21,00 2,95 Logo Yazılım 133,50 129,90 2,77 Arçelik 30,82 30,00 2,73 Şekerbank 1,55 1,51 2,65 İş Finansal Kiralama 3,89 3,79 2,64 İş GMYO 2,37 2,31 2,60 Türkiye Sigorta 6,55 6,40 2,34 DO-CO 557,60 545,00 2,31 Aygaz 14,62 14,30 2,24 Alarko GMYO 24,42 23,90 2,18 Tekfen Holding 17,03 16,69 2,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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