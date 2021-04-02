Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,74
|0,76
|-2,63
|Şekerbank
|1,21
|1,23
|-1,63
|Odaş Elektrik
|3,52
|3,57
|-1,40
|Esenboğa Elektrik
|38,96
|39,46
|-1,27
|Bera Holding
|25,56
|25,84
|-1,08
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|1,14
|-0,88
|Kervan Gıda
|18,06
|18,20
|-0,77
|Netaş Telekomünikasyon
|28,80
|29,02
|-0,76
|Çemaş Döküm
|1,34
|1,35
|-0,74
|Bursa Çimento
|4,01
|4,03
|-0,50
|Turkcell
|15,21
|15,28
|-0,46
|Oyak Çimento
|7,18
|7,21
|-0,42
|Kardemir (D)
|7,22
|7,25
|-0,41
|Yataş
|15,25
|15,31
|-0,39
|Alarko Holding
|10,49
|10,53
|-0,38
|Borusan Mannesmann
|28,42
|28,52
|-0,35
|Torunlar GMYO
|3,23
|3,24
|-0,31
|Ereğli Demir Çelik
|15,25
|15,27
|-0,13
|ASELSAN
|15,45
|15,46
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi