Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,09
|2,12
|-1,42
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,06
|-0,97
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|6,51
|-0,92
|Brisa
|22,42
|22,62
|-0,88
|Ford Otosan
|177,50
|179,00
|-0,84
|Petkim
|6,27
|6,32
|-0,79
|Aksa Enerji
|13,49
|13,58
|-0,66
|Kardemir (D)
|7,70
|7,75
|-0,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,03
|16,12
|-0,56
|Bera Holding
|23,56
|23,68
|-0,51
|Hektaş
|9,07
|9,11
|-0,44
|Konya Çimento
|830,00
|833,30
|-0,40
|Türk Traktör
|183,20
|183,90
|-0,38
|Enerjisa Enerji
|10,80
|10,84
|-0,37
|Kervan Gıda
|15,59
|15,64
|-0,32
|Mavi Giyim
|48,24
|48,32
|-0,17
|Aksa
|15,83
|15,85
|-0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi