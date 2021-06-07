Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,09 2,12 -1,42 Zorlu Enerji 2,04 2,06 -0,97 İndeks Bilgisayar 6,45 6,51 -0,92 Brisa 22,42 22,62 -0,88 Ford Otosan 177,50 179,00 -0,84 Petkim 6,27 6,32 -0,79 Aksa Enerji 13,49 13,58 -0,66 Kardemir (D) 7,70 7,75 -0,65 İş Yatırım Menkul Değerler 16,03 16,12 -0,56 Bera Holding 23,56 23,68 -0,51 Hektaş 9,07 9,11 -0,44 Konya Çimento 830,00 833,30 -0,40 Türk Traktör 183,20 183,90 -0,38 Enerjisa Enerji 10,80 10,84 -0,37 Kervan Gıda 15,59 15,64 -0,32 Mavi Giyim 48,24 48,32 -0,17 Aksa 15,83 15,85 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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