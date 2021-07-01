Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|125,90
|130,20
|-3,30
|Doğuş Otomotiv
|24,58
|25,36
|-3,08
|MLP Sağlık
|21,92
|22,16
|-1,08
|Karsan Otomotiv
|3,63
|3,66
|-0,82
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,27
|1,28
|-0,78
|Coca Cola İçecek
|77,35
|77,75
|-0,51
|Şok Marketler Ticaret
|11,56
|11,61
|-0,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi