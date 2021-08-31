Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|10,10
|9,48
|6,54
|Net Holding
|4,80
|4,51
|6,43
|Esenboğa Elektrik
|35,48
|33,74
|5,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,46
|42,76
|3,98
|İndeks Bilgisayar
|6,56
|6,31
|3,96
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,12
|14,58
|3,70
|Doğuş Otomotiv
|28,10
|27,10
|3,69
|Ege Gübre
|172,50
|167,00
|3,29
|Torunlar GMYO
|4,22
|4,10
|2,93
|Brisa
|21,80
|21,20
|2,83
|Hedef Girişim
|2,72
|2,65
|2,64
|Hektaş
|8,47
|8,26
|2,54
|Enka İnşaat
|11,04
|10,80
|2,22
|Otokar
|332,00
|325,00
|2,15
|Jantsa Jant Sanayi
|68,70
|67,35
|2,00
|Borusan Yatırım Pazarlama
|479,40
|470,00
|2,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,15
|6,03
|1,99
|Konya Çimento
|883,20
|866,20
|1,96
|Tüpraş
|101,50
|99,60
|1,91
|Garanti Bankası
|9,74
|9,56
|1,88
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi