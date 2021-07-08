Son dakika haberleri! Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,39 3,11 9,00 Logo Yazılım 38,92 36,82 5,70 Aksa 16,44 15,85 3,72 Kervan Gıda 15,97 15,53 2,83 Doğuş Otomotiv 26,36 25,96 1,54 Eczacıbaşı İlaç 6,04 5,95 1,51 Enka İnşaat 9,16 9,05 1,22 Afyon Çimento 3,85 3,81 1,05 İş Bankası (C) 5,30 5,27 0,57 MLP Sağlık 22,90 22,80 0,44 RTA Laboratuvarları 20,04 19,97 0,35 Koç Holding 19,75 19,70 0,25 Deva Holding 24,62 24,58 0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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