Son dakika haberleri! Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,39
|3,11
|9,00
|Logo Yazılım
|38,92
|36,82
|5,70
|Aksa
|16,44
|15,85
|3,72
|Kervan Gıda
|15,97
|15,53
|2,83
|Doğuş Otomotiv
|26,36
|25,96
|1,54
|Eczacıbaşı İlaç
|6,04
|5,95
|1,51
|Enka İnşaat
|9,16
|9,05
|1,22
|Afyon Çimento
|3,85
|3,81
|1,05
|İş Bankası (C)
|5,30
|5,27
|0,57
|MLP Sağlık
|22,90
|22,80
|0,44
|RTA Laboratuvarları
|20,04
|19,97
|0,35
|Koç Holding
|19,75
|19,70
|0,25
|Deva Holding
|24,62
|24,58
|0,16
Kaynak: AA
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