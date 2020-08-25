Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 15,65 15,99 -2,13 T.S.K.B. 1,11 1,13 -1,77 Gözde Girişim 5,16 5,25 -1,71 Borusan Mannesmann 12,50 12,70 -1,57 Emlak Konut GMYO 1,90 1,93 -1,55 Özak GMYO 3,92 3,98 -1,51 Bursa Çimento 5,45 5,53 -1,45 Anadolu Grubu Holding 16,85 17,09 -1,40 Bim Mağazalar 68,60 69,55 -1,37 Trakya Cam 3,98 4,03 -1,24 Sabancı Holding 8,20 8,30 -1,20 Gübre Fabrikaları 27,38 27,70 -1,16 ASELSAN 17,01 17,19 -1,05 Kerevitaş Gıda 4,94 4,99 -1,00 Kardemir (D) 2,97 3,00 -1,00 Akçansa 11,93 12,05 -1,00 Şişe Cam 6,06 6,12 -0,98 Enerjisa Enerji 8,33 8,41 -0,95 Tüpraş 83,50 84,30 -0,95 Alarko GMYO 14,78 14,92 -0,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)