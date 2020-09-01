Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,59 5,84 -4,28 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,59
|5,84
|-4,28
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,63
|-4,18
|Brisa
|11,03
|11,39
|-3,16
|Anadolu Efes
|18,86
|19,43
|-2,93
| Ford Otosan
|82,10
|84,50
|-2,84
|Zorlu Enerji
|2,63
|2,70
|-2,59
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|8,72
|-2,52
| İskenderun Demir Çelik
|6,61
|6,78
|-2,51
| Türkiye Sigorta
|5,99
|6,14
|-2,44
|GSD Holding
|2,05
|2,10
|-2,38
|Aygaz
|11,14
|11,41
|-2,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,93
|8,12
|-2,34
|Net Holding
|2,12
|2,17
|-2,30
|Karsan Otomotiv
|2,99
|3,06
|-2,29
| Doğuş Otomotiv
|14,37
|14,70
|-2,24
|Logo Yazılım
|91,00
|93,05
|-2,20
|Otokar
|137,00
|140,00
|-2,14
|Özak GMYO
|3,67
|3,75
|-2,13
| Alarko Holding
|4,84
|4,94
|-2,02
|Migros Ticaret
|38,44
|39,22
|-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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