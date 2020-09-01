Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,59 5,84 -4,28 Odaş Elektrik 2,52 2,63 -4,18 Brisa 11,03 11,39 -3,16 Anadolu Efes 18,86 19,43 -2,93 Ford Otosan 82,10 84,50 -2,84 Zorlu Enerji 2,63 2,70 -2,59 Ereğli Demir Çelik 8,50 8,72 -2,52 İskenderun Demir Çelik 6,61 6,78 -2,51 Türkiye Sigorta 5,99 6,14 -2,44 GSD Holding 2,05 2,10 -2,38 Aygaz 11,14 11,41 -2,37 İş Yatırım Menkul Değerler 7,93 8,12 -2,34 Net Holding 2,12 2,17 -2,30 Karsan Otomotiv 2,99 3,06 -2,29 Doğuş Otomotiv 14,37 14,70 -2,24 Logo Yazılım 91,00 93,05 -2,20 Otokar 137,00 140,00 -2,14 Özak GMYO 3,67 3,75 -2,13 Alarko Holding 4,84 4,94 -2,02 Migros Ticaret 38,44 39,22 -1,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)