Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 13,84 14,70 -5,85 Pınar Et ve Un 25,70 26,50 -3,02 Arçelik 24,12 24,80 -2,74 Kerevitaş Gıda 5,83 5,98 -2,51 İş Yatırım Menkul Değerler 9,15 9,36 -2,24 İndeks Bilgisayar 16,82 17,20 -2,21 Kartonsan 695,00 709,20 -2,00 Borusan Mannesmann 15,13 15,41 -1,82 Odaş Elektrik 2,79 2,84 -1,76 Enka İnşaat 6,93 7,04 -1,56 Şişe Cam 7,17 7,27 -1,44 Alarko GMYO 17,11 17,36 -1,44 Eczacıbaşı İlaç 6,90 7,00 -1,43 Logo Yazılım 96,65 98,00 -1,38 Karel Elektronik 18,35 18,60 -1,34 Brisa 12,32 12,48 -1,28 Net Holding 2,35 2,38 -1,26 Halk GMYO 2,36 2,39 -1,26 Şekerbank 1,58 1,60 -1,25 Yataş 8,80 8,90 -1,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:39 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı

Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni

Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım

Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı