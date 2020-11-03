Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,41 2,55 -5,49 Kartonsan 1.909,90 1.994,00 -4,22 Kardemir (D) 3,34 3,41 -2,05 Çelebi 70,10 71,30 -1,68 Eczacıbaşı İlaç 7,08 7,20 -1,67 Aksa 8,31 8,45 -1,66 Pegasus 42,80 43,44 -1,47 TAV Havalimanları 14,19 14,40 -1,46 Otokar 178,80 181,30 -1,38 Enerjisa Enerji 9,30 9,42 -1,27 Kordsa Teknik Tekstil 11,40 11,54 -1,21 Aselsan 17,44 17,63 -1,08 Brisa 16,20 16,33 -0,80 İskenderun Demir Çelik 7,56 7,61 -0,66 Türkiye Sigorta 5,62 5,65 -0,53 Alarko Holding 6,17 6,20 -0,48 DO-CO 298,90 300,20 -0,43 Tümosan Motor ve Traktör 9,59 9,63 -0,42 Ford Otosan 111,60 112,00 -0,36 Selçuk Ecza Deposu 9,41 9,44 -0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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