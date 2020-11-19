Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 8,33 8,66 -3,81 Tat Gıda 10,96 11,29 -2,92 Alcatel Lucent Teletaş 27,50 28,28 -2,76 Pınar Süt 20,12 20,68 -2,71 Doğan Holding 2,52 2,59 -2,70 GSD Holding 2,20 2,26 -2,65 Bizim Mağazaları 15,48 15,90 -2,64 Mavi Giyim 44,18 45,36 -2,60 Emlak Konut GMYO 1,94 1,99 -2,51 Ereğli Demir Çelik 11,66 11,96 -2,51 Şok Marketler 11,84 12,11 -2,23 Odaş Elektrik 3,27 3,34 -2,10 Sabancı Holding 10,29 10,50 -2,00 Şekerbank 1,49 1,52 -1,97 İndeks Bilgisayar 16,14 16,45 -1,88 Migros Ticaret 39,02 39,76 -1,86 Kartonsan 2.439,70 2.485,90 -1,86 Pınar Et ve Un 23,24 23,68 -1,86 Doğuş Otomotiv 31,02 31,60 -1,84 Aygaz 12,03 12,25 -1,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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