Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,98 2,06 -3,88 Kartonsan 2.878,80 2.958,50 -2,69 Ege Endüstri 1.678,30 1.720,10 -2,43 Bim Mağazalar 70,15 71,10 -1,34 Akçansa 15,02 15,22 -1,31 Gözde Girişim 6,82 6,91 -1,30 Odaş Elektrik 3,49 3,53 -1,13 Logo Yazılım 109,40 110,60 -1,08 Bizim Mağazaları 16,44 16,61 -1,02 Mavi Giyim 48,10 48,58 -0,99 İş Bankası (C) 6,65 6,71 -0,89 GSD Holding 2,31 2,33 -0,86 Tümosan Motor ve Traktör 10,69 10,78 -0,83 Kardemir (D) 4,98 5,02 -0,80 Bagfaş 20,10 20,26 -0,79 Aygaz 12,85 12,95 -0,77 Torunlar GMYO 3,86 3,89 -0,77 Çimsa 16,00 16,12 -0,74 Anadolu Efes 22,34 22,50 -0,71 Şekerbank 1,41 1,42 -0,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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