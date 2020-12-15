Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 3.216,80 2.968,00 8,38 Aksigorta 9,01 8,42 7,01 ARD Bilişim Teknolojileri 40,88 39,08 4,61 Halkbank 5,56 5,35 3,93 Ege Endüstri 1.649,90 1.589,30 3,81 Özak GMYO 5,70 5,51 3,45 Otokar 246,70 239,40 3,05 Logo Yazılım 124,90 121,40 2,88 Bursa Çimento 9,07 8,83 2,72 MLP Sağlık 19,14 18,64 2,68 Bizim Mağazaları 15,76 15,37 2,54 Netaş Telekomünikasyon 21,12 20,62 2,42 İpek Doğal Enerji 12,34 12,05 2,41 Ford Otosan 126,20 123,80 1,94 Vakıflar Bankası 4,67 4,59 1,74 Albaraka Türk 1,89 1,86 1,61 Halk GMYO 3,37 3,32 1,51 Türkiye Sigorta 6,32 6,23 1,44 Petkim 4,92 4,85 1,44 Karel Elektronik 20,38 20,10 1,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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