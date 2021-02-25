Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 43,18 39,94 8,11 Akçansa 19,44 18,25 6,52 Çimsa 22,84 21,52 6,13 İndeks Bilgisayar 23,24 21,92 6,02 Petkim 5,39 5,16 4,46 Aksa Enerji 11,20 10,80 3,70 Aksa 15,95 15,46 3,17 Pegasus 85,40 82,80 3,14 Emlak Konut GMYO 2,34 2,27 3,08 Brisa 29,52 28,70 2,86 Net Holding 4,46 4,34 2,76 Good-Year 9,67 9,41 2,76 Kardemir (D) 6,60 6,43 2,64 Bursa Çimento 4,66 4,54 2,64 İhlas Gayrimenkul 1,24 1,21 2,48 İskenderun Demir Çelik 11,60 11,32 2,47 Türk Hava Yolları 13,12 12,83 2,26 Ereğli Demir Çelik 14,74 14,42 2,22 TAV Havalimanları 24,40 23,90 2,09 Gözde Girişim 6,59 6,47 1,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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