Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 31,02 29,04 6,82 SASA Polyester 42,38 39,68 6,80 Akçansa 17,77 16,67 6,60 Otokar 373,60 353,80 5,60 Doğan Holding 3,14 3,00 4,67 İskenderun Demir Çelik 11,62 11,13 4,40 Arçelik 32,96 31,58 4,37 Tofaş Oto Fabrikası 32,16 30,82 4,35 İndeks Bilgisayar 27,68 26,58 4,14 Enka İnşaat 7,70 7,40 4,05 Hektaş 27,88 26,92 3,57 Deva Holding 27,72 26,82 3,36 Ege Endüstri 1.601,00 1.552,10 3,15 Koza Altın 113,20 109,80 3,10 Bursa Çimento 3,74 3,63 3,03 Bim Mağazalar 66,65 64,80 2,85 Çimsa 20,12 19,71 2,08 ASELSAN 15,02 14,74 1,90 Ege Gübre 199,70 196,00 1,89 Alkim Kimya 16,24 15,96 1,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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