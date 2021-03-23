Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

23.03.2021 13:39
Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel31,0229,046,82
SASA Polyester42,3839,686,80
Akçansa17,7716,676,60
Otokar373,60353,805,60
Doğan Holding3,143,004,67
İskenderun Demir Çelik11,6211,134,40
Arçelik32,9631,584,37
Tofaş Oto Fabrikası32,1630,824,35
İndeks Bilgisayar27,6826,584,14
Enka İnşaat7,707,404,05
Hektaş27,8826,923,57
Deva Holding27,7226,823,36
Ege Endüstri1.601,001.552,103,15
Koza Altın113,20109,803,10
Bursa Çimento3,743,633,03
Bim Mağazalar66,6564,802,85
Çimsa20,1219,712,08
ASELSAN15,0214,741,90
Ege Gübre199,70196,001,89
Alkim Kimya16,2415,961,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Akçansa, Otokar, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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