Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|78,20
|72,65
|7,64
|Fenerbahçe Futbol
|27,66
|25,86
|6,96
|Konya Çimento
|1.003,10
|938,60
|6,87
|Koza Madencilik
|17,01
|16,10
|5,65
|Vestel
|31,12
|30,08
|3,46
|Şişe Cam
|8,09
|7,83
|3,32
|Ege Endüstri
|1.425,80
|1.388,00
|2,72
|İpek Doğal Enerji
|14,54
|14,16
|2,68
|Koza Altın
|131,90
|128,50
|2,65
|Zorlu Enerji
|2,17
|2,12
|2,36
|Çemaş Döküm
|1,37
|1,34
|2,24
|Ford Otosan
|178,20
|174,50
|2,12
|Aksa Enerji
|13,49
|13,23
|1,97
|Türk Telekom
|6,92
|6,79
|1,91
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|7,06
|1,56
|Akbank
|5,22
|5,14
|1,56
|Yataş
|17,71
|17,45
|1,49
|Arçelik
|32,78
|32,30
|1,49
|Kardemir (D)
|8,28
|8,16
|1,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|6,53
|1,38
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi