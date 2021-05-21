Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|29,16
|26,98
|8,08
|Fenerbahçe Futbol
|33,24
|31,28
|6,27
|Jantsa Jant Sanayi
|91,55
|87,85
|4,21
|Tüpraş
|103,00
|100,20
|2,79
|SASA Polyester
|34,22
|33,36
|2,58
|Vestel
|32,40
|31,68
|2,27
|Kardemir (D)
|8,19
|8,02
|2,12
|Sabancı Holding
|8,55
|8,38
|2,03
|Hektaş
|9,73
|9,56
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|18,90
|18,57
|1,78
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,60
|24,20
|1,65
|Doğan Holding
|3,13
|3,08
|1,62
|MLP Sağlık
|24,72
|24,34
|1,56
|Alkim Kimya
|16,35
|16,13
|1,36
|Çemtaş
|15,30
|15,10
|1,32
|Deva Holding
|28,66
|28,30
|1,27
|Türkiye Sigorta
|5,75
|5,68
|1,23
|Netaş Telekomünikasyon
|23,16
|22,90
|1,14
|Aksa
|16,38
|16,20
|1,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi