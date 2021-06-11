Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|T. Halk Bankası
|5,08
|4,90
|3,67
|Parsan
|32,66
|31,54
|3,55
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|6,40
|2,81
|Fenerbahçe Futbol
|37,38
|36,54
|2,30
|Bera Holding
|25,10
|24,58
|2,12
|Mavi Giyim
|51,25
|50,25
|1,99
|Arçelik
|31,88
|31,28
|1,92
|Alarko Holding
|9,57
|9,41
|1,70
|Tüpraş
|104,40
|103,10
|1,26
|Albaraka Türk
|1,64
|1,62
|1,23
|Kardemir (D)
|7,70
|7,62
|1,05
|İş GMYO
|1,99
|1,97
|1,02
|Hektaş
|8,63
|8,55
|0,94
|Çemtaş
|14,13
|14,00
|0,93
|Ereğli Demir Çelik
|19,22
|19,06
|0,84
|TAV Havalimanları
|26,56
|26,34
|0,84
|Türk Hava Yolları
|14,55
|14,43
|0,83
|Sasa Polyester
|34,40
|34,12
|0,82
|Vakıflar Bankası
|3,74
|3,71
|0,81
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,30
|0,77
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi