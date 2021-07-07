Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|36,80
|34,80
|5,75
|RTA Laboratuvarları
|20,52
|19,84
|3,43
|Alarko Holding
|9,52
|9,28
|2,59
|Netaş Telekomünikasyon
|21,08
|20,60
|2,33
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,27
|2,22
|2,25
|Afyon Çimento
|3,86
|3,78
|2,12
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Garanti Bankası
|8,75
|8,61
|1,63
|Esenboğa Elektrik
|30,66
|30,20
|1,52
|Ford Otosan
|172,60
|170,10
|1,47
|Alarko GMYO
|20,82
|20,52
|1,46
|Migros Ticaret
|33,90
|33,44
|1,38
|Fenerbahçe Futbol
|37,06
|36,56
|1,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|5,89
|1,36
|Hedef Girişim
|3,00
|2,96
|1,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,06
|20,78
|1,35
|Kerevitaş Gıda
|4,61
|4,55
|1,32
|Torunlar GMYO
|3,08
|3,04
|1,32
|Parsan
|29,54
|29,16
|1,30
|İndeks Bilgisayar
|6,23
|6,15
|1,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi