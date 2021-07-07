Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 36,80 34,80 5,75 RTA Laboratuvarları 20,52 19,84 3,43 Alarko Holding 9,52 9,28 2,59 Netaş Telekomünikasyon 21,08 20,60 2,33 Yapı ve Kredi Bankası 2,27 2,22 2,25 Afyon Çimento 3,86 3,78 2,12 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Garanti Bankası 8,75 8,61 1,63 Esenboğa Elektrik 30,66 30,20 1,52 Ford Otosan 172,60 170,10 1,47 Alarko GMYO 20,82 20,52 1,46 Migros Ticaret 33,90 33,44 1,38 Fenerbahçe Futbol 37,06 36,56 1,37 Eczacıbaşı İlaç 5,97 5,89 1,36 Hedef Girişim 3,00 2,96 1,35 Kordsa Teknik Tekstil 21,06 20,78 1,35 Kerevitaş Gıda 4,61 4,55 1,32 Torunlar GMYO 3,08 3,04 1,32 Parsan 29,54 29,16 1,30 İndeks Bilgisayar 6,23 6,15 1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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